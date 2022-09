Roma-HJK dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

I giallorossi cercano riscatto dopo il ko dell'esordio europeo. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-HJK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-HJK

• Data: giovedì 15 settembre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252)

• Streaming: DAZN, Sky Go, Now

Vincere per rimettersi in carreggiata. La Roma di Mourinho non ha altre strade se ha intenzione di proseguire il suo percorso in Europa League.

Dopo il ko della prima giornata in casa del Ludogorets, i giallorossi ospitano i finlandesi dell'HJK, anche loro a quota 0 punti in classifica in seguito al ko rimediato contro il Real Betis.

Si tratta del primo confronto assoluto tra le due squadre. Nella sua storia la Roma ha affrontato solo in un'altra occasione una squadra finlandese, ben 30 anni fa.

In quell'occasione i giallorossi affrontarono il Trampere nella Coppa delle Coppe 1991/1992, eliminando gli avversari nel doppio confronto.

In questo articolo tutte le informazioni sul match tra Roma e HJK: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-HJK

L'incontro di Europa League tra Roma e HJK si disputerà giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-HJK IN TV

Tante possibilità per assistere all'incontro. A partire da DAZN, che mette a disposizione sulle smart tv di ultima generazione la sua app. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come TIMVISION BOX, PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che trasmetterà Roma-HJK sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

ROMA-HJK IN DIRETTA STREAMING

L'incontro si potrà vedere anche in streaming con DAZN collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su dispositivi mobili.

Sky invece mette a disposizione Sky Go, sua app pensata per smartphone, tablet, iPhone e iPad, PC e notebook.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare dell'Europa League agli utenti che acquistano il pass Sport.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per DAZN saranno Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi ad occuparsi di telecronaca e commento tecnico della partita.

Sky ha invece affidato la telecronaca a Riccardo Gentile, mentre il commento tecnico sarà di Luca Marchegiani.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le emozioni dell'incontro si potranno seguire anche su GOAL. Con la nostra diretta testuale sarete aggiornai in tempo reale su tutto ciò che accade in Roma-HJK: dalle formazioni ufficiali alle azioni salienti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-HJK

Mourinho non cambia e punta ancora sulla difesa a tre, confermando Mancini, Smalling e Ibanez ma stavolta davanti a Svilar. Celik e Spinazzola esterni di centrocampo, con Cristante e Camara nel cerchio. Dybala e Pellegrini la coppia dietro Belotti.

L'HJK si schiera con il 3-5-2. Hazard tra i pali, con Hoskonen, Tenho e Raitala nella linea arretrata. Browne e Soiri attaccheranno gli esterni affiancando il trio composto da Boujellab, Lingman e Vaananen. Hostika e Abubakar il tandem d'attacco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Browne, Boujellab, Lingman, Vaananen, Soiri; Hostikka, Abubakar. All. Koskela