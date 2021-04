Corriere dello Sport - La Roma ha scelto Sarri: a breve l'incontro con Tiago Pinto

Fonseca non sarà confermato dalla Roma, che nella lista dei sostituti ha messo Sarri in cima alle preferenze: a breve l'incontro Ramadani-Pinto.

Non sembrano poter esserci ormai margini di trattativa: la Roma e Paulo Fonseca prenderanno due strade diverse a fine stagione, anche in caso di Europa League vinta.

Il settimo posto in campionato, con vista sull'ottavo, non lascia per nulla contenta la dirigenza e la proprietà giallorossa. L'Europa League potrebbe essere solo lo squillo finale di questi due anni di gestione Fonseca, con molti alti e bassi.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', tra i candidati che piacciono alla Roma (che ha sondato anche Allegri), Maurizio Sarri occupa al momento il primo posto e ci sarebbe già stato qualche contatto.

Fali Ramadani, rappresentante di Maurizio Sarri, nelle prossime ore sbarcherà in Italia per incontrare Tiago Pinto, con il quale ha già avviato i contatti attraverso il suo braccio destro Pedro Pereira, molto vicino al dirigente portoghese. E’ il segnale. La scelta della Roma è fatta, quella di Sarri pure. Le parti devono solo parlarsi, conoscersi, capirsi. Insomma, mettersi d’accordo. Ma l’intenzione reciproca è quella di cominciare un affascinante percorso insieme.

Niente però potrà essere ufficiale, e nemmeno ufficioso, fino alla fine di giugno. Perché Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus e ha diritto a una penale di 2,5 milioni per il mancato rinnovo fino al 2022. Sia la Roma sia l’allenatore manterranno nelle prossime settimane un riserbo strettissimo anche se l’incontro decisivo porterà alla firma. Entro il 31 maggio la Juventus dovrà sciogliere le riserve su come intende risolvere il rapporto con Sarri.

Insomma, servirà ancora tempo prima di concretizzare questa pista, ma al momento c'è una certezza: Sarri piace alla Roma e la Roma piace a Sarri.