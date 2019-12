Roma, Fonseca furioso: Florenzi verso la cessione, bocciato anche Kalinic

La brutta prestazione contro il Wolfsberger ha fatto partire i processi: bocciati Fazio, Florenzi e Under. A gennaio può salutare anche Kalinic.

E venne il giorno in cui anche Paulo Fonseca perse la calma. Il tecnico giallorosso infatti al termine di -Wolfsberger, nonostante la qualificazione ai sedicesimi di , ha pesantemente criticato la prestazione della sua squadra.

Nel mirino del tecnico sono finiti quei giocatori fin qui meno utilizzati che, a suo modo di vedere, non hanno sfruttato al meglio l'occasione, anzi.

"Qualcuno non ha meritato di giocare questa partita, qualche giocatore non mi è piaciuto.

Fonseca non ha fatto nomi ma, secondo 'Il Corriere dello Sport', nel mirino dell'allenatore ci sarebbero soprattutto Fazio, Cengiz Under e Florenzi. A rischiare però sarebbe in particolare il capitano.

Florenzi d'altronde non è certo un pupillo di Fonseca e la prestazione insufficiente di giovedì sembra spingere il terzino verso l'addio già a gennaio, quando Petrachi secondo 'La Repubblica' starebbe pensando di salutare anche Kalinic.

L'attaccante croato, arrivato in prestito la scorsa estate dall' , finora non ha convinto e potrebbe rientrare alla base con sei mesi di anticipo.

Fazio invece contro la verrà confermato tra i titolari a causa dell'infortunio di Smalling, mentre Cengiz Under tornerà ad accomodarsi in panchina aspettando una nuova occasione.