Roma, Florenzi può partire a gennaio: contatti con la Fiorentina, c'è anche l'Inter

Alessandro Florenzi non sta trovando spazio con Fonseca ed a gennaio potrebbe lasciare Roma: Fiorentina in pole, ci sono anche Inter e Lione.

Paulo Fonseca ha categoricamente escluso che alla esista un caso Florenzi ma il capitano, nonostante il gran numero di infortunati, nelle ultime settimane non ha trovato spazio nè in campionato nè in .

Florenzi in questi giorni si consolerà a Coverciano dove Mancini lo ha regolarmente convocato e punta molto su di lui, al contrario di Fonseca. Tanto che se le cose non dovessero cambiare il suo addio alla Roma già a gennaio non sembra da escludere.

In tal senso, secondo 'Sky Sport', in pole ci sarebbe la di Montella che avrebbe già avviato i primi contatti per portare Florenzi in viola. Ma non solo. Florenzi infatti stuzzica anche l' che cerca rinforzi per Conte, tecnico che ha sempre apprezzato l'esterno giallorosso.

Infine per il giocatore ci sarebbe pure l'ipotesi , squadra guidata da quel Rudi Garcia che ha già allenato Florenzi alla Roma. Roma che tra qualche mese potrebbe rappresentare solo il passato.