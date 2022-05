Roma-Feyenoord, le pagelle: Zaniolo re della notte romanista, Rui Patricio decisivo

LE PAGELLE DI ROMA-FEYENOORD

ROMA

RUI PATRICIO 7 - Due interventi prodigiosi e l'aiuto dei montanti evitano la peggio per la squadra di Mourinho.

MANCINI 6.5 - E' l'uomo copertina della Roma di Mourinho: sporco, cattivo, efficace. Si prende il primo titolo della sua carriera con un carico di personalità per la quale non basta la capienza della Conference.

SMALLING 7 - Un paio di salvataggi in tuffo che valgono come goal. Per il resto solito grande contenimento delle incursioni olandesi.

IBANEZ 6.5 - Clientela insidiosa ma tutto sommato gestita bene, con la solita locura brasiliana che stasera però non regala brividi.

KARSDORP 6.5 - Il cliente di giornata è Sinisterra, uno che sa metterti in difficoltà. Ma stasera l'ex della partita mette mestiere e lo neutralizza.

CRISTANTE 6.5 - Alla voce tuttofare manca solo la sua foto. E' il perno del centrocampo romanista.

MKHITARYAN SV - La sua finale dura appena 15 minuti, non era pronto. (DAL 17' SERGIO OLIVEIRA 7 - L'esperienza di cui parlava Mourinho la porta tutta nei 75 minuti in cui deve sostituire il compagno armeno)

ZALEWSKI 7 - Il ragazzino non sfigura nemmeno in finale. Tiene il campo per 65 minuti prima di lasciare per l'esperienza di un Campione d'Europa (dal 66' SPINAZZOLA 6 - Bello rivederlo in campo, è l'uomo formato europeo della Roma)

PELLEGRINI 6.5 - Essere capitano non è mai facile, specialmente a Roma da romano e romanista. Entra nella storia del suo club come primo ad alzare un titolo europeo.

ZANIOLO 8 - Segna il goal che fa sognare il popolo romanista. (DAL 66' VERETOUT 6 - Sostanza a un centrocampo che ne ha bisogno come l'aria)

ABRAHAM 6 - Poco servito, lotta su ogni palla e tiene la squadra alta quando serve tenere lontane le accelerazioni avversarie. (DALL'89' SHOMURODOV SV - Entra per prendersi la medaglia)

FEYENOORD

FEYENOORD (4-2-1-3): Bijlow 5.5, Geertruida 5, Trauner 5 (74' Pedersen), Senesi 6, Malacia 6.5; Kokcu 6,5, Aursnes 5.5; Til 5.5 (59' Toornstra 5); Nelson 5.5 (74' Linssen 5.5), Dessers 5, Sinisterra 6.5. All. Slot