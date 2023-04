La Roma sorride: escluse lesioni per Dybala, Abraham verso il recupero

Gli esami hanno escluso lesioni all'adduttore per la Joya. Buoni anche gli ultimi controlli alla spalla per Abraham: entrambi 'vedono' il Feyenoord.

Dalla paura all'ottimismo. I tifosi della Roma hanno sperimentato di tutto negli ultimi giorni, contraddistinti dal bruciante stop in casa del Feyenoord che obbligherà a vincere con almeno due goal di scarto il match di ritorno dei quarti di Europa League.

Appuntamento che dovrebbe includere tra i suoi protagonisti sia Paulo Dybala che Tammy Abraham: nel caso dell'argentino - sostituito nel primo tempo di Rotterdam - gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni all'adduttore. A riportarlo è 'Sky Sport'.

Controlli positivi anche per la punta inglese: la spalla è in netto miglioramento e pure lui, al pari di Dybala, viaggia spedito verso il recupero per il secondo atto della sfida europea, in programma giovedì sera all'Olimpico.

Domenica contro l'Udinese, però, Mourinho si affiderà con ogni probabilità a Pellegrini ed El Shaarawy a sostegno di Belotti, punto di riferimento offensivo nel 3-4-2-1 orchestrato dallo 'Special One'.

L'obiettivo, piuttosto lampante, è di avere regolarmente a disposizione sia Dybala che Abraham per un match che può valere una stagione intera, dove sarà necessario rivedere quello spirito battagliero di rimonta già andato in scena in altre circostanze.