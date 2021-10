Roma-Empoli, le pagelle: festa per Pellegrini, Mkhitaryan ovunque

Mkhitaryan illumina, Pellegrini solida certezza giallorossa: nell'Empoli tanta difficoltà in avanti, momento "No" per Mancuso.

LE PAGELLE DI ROMA-EMPOLI ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6.5 (90’ Ibanez sv, Viña 6 (84’ Calafiori sv); Darboe 6 (64’ Cristante 6), Veretout 6.5; Zaniolo 6.5 (84’ El Shaarawy sv), Pellegrini 7, Mkhitaryan 7.5 (90’ Zalewski sv); Abraham 6.5. All. Mourinho. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5, Viti 5.5 , Romagnoli 5.5, Marchizza 5; Zurkowski 5 (46’ Bajrami 6), Ricci 5.5, Bandinelli 5.5 (46’ Haas 5.5); Henderson 5 (70’ Stulac 5.5); Pinamonti 6 (29’ Mancuso 5), Di Francesco 5.5 (71’ Cutrone 5.5) All. Andreazzoli.