Roma-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita l'Empoli nel settimo turno di Serie A. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Dimenticare il derby e ripartire. Questo è l'imperativo della Roma, che ospita all'Olimpico il lanciatissimo Empoli dell'ex Andreazzoli nell'ottava giornata di Serie A.

I giallorossi vengono dalla vittoria contro lo Zorya, trasferta vincente ma anche lunga, con diversi titolari impegnati. I tre punti in Conference League sono comunque il modo giusto per provare a ripartire.

Dall'altra parte c'è un Empoli molto caldo, che viene da due vittorie consecutive e vive un ottimo momento. In più ha già fatto un colpo grosso, vincendo in casa della Juve. Mou è avvisato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Empoli : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO ROMA-EMPOLI

Roma-Empoli, gara valida per il settimo turno di Serie A, si giocherà domenica 3 ottobre 2021 alle ore 18.00: appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma.

La sfida tra Roma ed Empoli verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire la sfida dell'Olimpico basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Roma-Empoli si potrà seguire in diretta streaming esclusiva sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI ROMA-EMPOLI

La telecronaca su DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini e di Massimo Gobbi.

Roma-Empoli si potrà vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Olimpico.

Non sono previste sorprese nella Roma, con il rientro scontato di Pellegrini sulla trequarti. Dentro anche Vina a sinistra e Ibanez al centro della difesa.

Empoli con il classico 4-3-1-2 e Bajrami alle spalle di Pinamonti, accanto a lui ballottaggio aperto tra Mancuso e Di Francesco. In difesa più Viti di Ismajli.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.