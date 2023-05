La Roma prepara Dybala: rodaggio in campionato per averlo pronto con il Siviglia

L'argentino giocherà per prendere minuti nelle gambe nelle due partite di campionato precedenti alla finale di Europa League.

Undici giorni per farsi trovare pronto. Paulo Dybala ha messo nel mirino il Siviglia e la finale di Europa League.

La tabella di marcia del recupero dell'argentino prevede due gare di rodaggio, quelle in campionato contro Salernitana e Fiorentina, per mettere minuti nelle gambe e arrivare al 100% all'appuntamento con la storia.

Il numero 21 romanista è stato protagonista dell'ennesima stagione costellata da infortuni e una prima parte di campionato pesantemente condizionata dal pensiero Mondiale 2022.

Dopo aver conquistato il titolo con l'Argentina, la Joya è tornata a Roma totalmente rinnovata nello spirito e nella condizione. E si è visto nel rendimento e nei numeri: 9 goal tra campionato e coppe.

Poi è arrivato Palomino. Un intervento al limite, dell'area e del consentito, che gli ha rimediato un infortunio alla caviglia. Nessuna lesione, ma un problema che non sembra ancora aver smaltito totalmente.

Anche quando non è al massimo della forma però, Dybala resta il miglior calciatore nella rosa giallorossa. Moruinho lo sa, per questo sfrutterà i due appuntamenti antecedenti alla finale per permettergli di ritrovare quel fulgore necessario per aumentare le chance di tornare da Budapest con il trofeo in stiva.