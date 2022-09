La Roma si gode il miglior Dybala: 4 goal e 2 assist, i problemi fisici sono un ricordo

Numeri importanti alla Roma per l'argentino, già nella sua versione migliore: gli infortuni con la Juventus rappresentano il passato.

Il suo nome è stato al centro di una lunghissima telenovela estiva, a più riprese accostato all'Inter del suo 'mentore' Giuseppe Marotta: alla fine Paulo Dybala ha scelto la Roma, sedotto e 'abbandonato' dai nerazzurri che hanno deciso di virare con forza su Romelu Lukaku, considerato il profilo ideale per l'impianto di gioco di Simone Inzaghi.

Il tutto con buona pace della 'Joya', messa in un angolo ad aspettare le mosse sul mercato in uscita dei nerazzurri, in un reparto affollato che fino a qualche tempo fa comprendeva anche Alexis Sanchez: l'affondo di Tiago Pinto ha però fatto la differenza, agendo da strumento di convinzione per un gioiello troppo spesso frenato dagli infortuni negli ultimi anni.

Proprio i problemi fisici sembrano aver abbandonato Dybala, tra i più brillanti nonostante un calendario di inizio stagione abbastanza compresso: tra campionato ed Europa League, Dybala le ha giocate proprio tutte, con sette apparizioni dal primo minuto e soltanto una a gara in corso, quella contro i finlandesi dell'HJK Helsinki di giovedì sera.

All'Olimpico, l'ex Palermo ha segnato al primo pallone toccato dopo l'ingresso in campo nell'intervallo, sbloccando un incontro che rischiava di farsi più complicato del previsto: il classico 'coniglio tirato fuori dal cilindro', il lampo di genio utile a stappare le partite.

Il primo goal europeo con la maglia della Roma è stato il quarto in totale: Dybala ci ha messo un po' prima di sbloccarsi, rimanendo a secco nelle prime tre uscite ufficiali, ma la doppietta rifilata al Monza il 30 agosto ha fatto da apripista in uno score comprendente anche due assist, uno dei quali proprio all'Allianz Stadium e decisivo per il pareggio siglato da Abraham.

Se i numeri non mentono, allora è vero che Dybala ha proprio iniziato per il verso giusto questa nuova avventura nella Capitale: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel nuovo millennio solo Gabriel Omar Batistuta ha fatto meglio alla prima stagione in giallorosso dopo le prime otto partite, segnando ben 9 reti nell'annata dell'ultimo Scudetto.

Da un argentino all'altro, un lungo passaggio di testimone a ritmo di tango: Dybala è tornato in tutto il suo splendore, per la gioia dei tifosi della Roma e di tutti coloro che amano il calcio.