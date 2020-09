Roma, dubbi dei Friedkin su Fonseca: spunta l’ipotesi Allegri

La nuova proprietà non è convinta del tecnico portoghese: il tecnico sarebbe aperto ad ascoltare l’offerta giallorossa.

Massimiliano Allegri vuole tornare in panchina. Dopo un anno di stop, l'ex allenatore della è pronto a tornare e aspetta la chiamata giusta. Che potrebbe arrivare da , sponda giallorossa.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la nuova proprietà del club non sarebbe convinta di voler proseguire con Paulo Fonseca. L'ambiente intorno al portoghese non sembra più buono come qualche mese fa e la famiglia Friedkin vorrebbe subito mostrare un segnale di discontinuità rispetto alla gestione Pallotta.

L'ex allenatore dello , inoltre, dovrebbe recuperare il rapporto con capitan Edin Dzeko, difficilmente sanabile. In più, di mezzo c'è anche una questione priorità: la scelta dell'allenatore è giudicata più importante della questione direttore sportivo.

Allegri sembra pronto a tornare, dopo aver avuto contatti in estate con il e con l' . Entrambe le pistee si son risolte in un 'nulla di fatto'. Pur di tornare in panchina, il tecnico è anche disposto a tagliarsi lo stipendio.

Con la Roma non ci sarebbero ancora stati contatti diretti, ma Max prenderebbe l'ipotesi in considerazione. Altri nomi sarebbero quelli di Maurizio Sarri, ancora legato alla , e di Ralf Rangnick, ritenuto più manager che allenatore.