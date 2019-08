La Roma si defila: Juventus, Milan, Napoli e Inter su Alexis Sanchez

Alexis Sanchez può lasciare il Manchester United e sogna di tornare in Italia ma la Roma si defila. In corsa Juventus, Milan, Napoli e Inter.

Alexis Sanchez è ormai fuori dal progetto del nuovo e, secondo quanto riporta il 'Mirror', sogna di tornare in .

Nel nostro campionato d'altronde l'attaccante cileno ha vissuto gli anni migliori della sua carriera con la maglia dell' , ora invece a contenderselo sarebbero quattro big come , , e .

Fino a qualche giorno fa, in realtà, la più interessata ad Alexis Sanchez sembrava la ma l'offerta dei giallorossi non è stata accettata, cosa questa che ha fatto defilare la società capitolina nella corsa al cileno.

La Juventus secondo il 'Mirror' avrebbe incontrato l'agente di Alexis, Felicevich, lo scorso maggio per chiedere informazioni.

Mentre per Inter, Milan e Napoli l'attaccante del Manchester United potrebbe rappresentare il piano B nel caso in cui gli obiettivi principali si rivelassero irraggiungibili. Il ritorno di Sanchez in , insomma, è davvero possibile.