La Roma blinda Cristante: è ufficiale il rinnovo fino al 2024

Bryan Cristante ha legato il suo futuro alla . Il centrocampista ha infatti trovato un accordo con il club capitolino per il prolungamento del contratto fino al 2024.

A comunicarlo è stata la stessa Roma attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Lo stesso Cristante, sempre attraverso il sito ufficiale della Roma, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’intesa trovata.

“Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.