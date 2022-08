Esordio stagionale all'Olimpico per i giallorossi contro la Cremonese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Cremonese

• Data: lunedì 22 agosto 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Esordio allo stadio Olimpico per la Roma di José Mourinho. Dopo la trasferta vittoriosa in casa della Salernitana alla prima giornata, i giallorossi tornano a ricevere l'abbraccio del proprio pubblico.

L'avversaria di giornata è la Cremonese, reduce dalla sconfitta beffa all'ultimo minuto al Franchi contro la Fiorentina.

L'ultimo incontro tra le due formazioni risale alla stagione 1995/1996, con la vittoria della Roma all'Olimpico per 3-0. Nel bilancio complessivo i giallorossi sono avanti, con 10 vittorie 2 pareggi in 14 sfide disputate in Serie A.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: da come seguirla in tv e in streaming alle formazioni ufficiali.

ORARIO ROMA-CREMONESE

La partita tra Roma e Cremonese è in programma per il pomeriggio di lunedì 22 agosto alle ore 18:30. La sfida si disputerà all'Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-CREMONESE IN TV

La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv servirà dunque una smart tv di ultima generazione, tramite la quale accedere all'app. In alternativa si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o una console di gioco come Playstation e Xbox.

ROMA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la sfida sarà visibile anche in streaming collegandosi al sito internet di DAZN da pc fisso o all'app da dispositivo mobile come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di DAZN è affidata alle voci di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini, che si occuperà del commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sull'incontro saranno disponibili su GOAL in tempo reale tramite alla nostra diretta testuale. Sul nostro sito potrete seguire il racconto di tutte le azioni della partita e dei momenti salienti, oltre che a scoprire le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CREMONESE

Pochi cambi in vista per Mourinho, che confermerà la formazione scesa in campo all'Arechi contro la Salernitana. Rui Patricio in porta e trio difensivo con Smalling, Ibanez e Mancini. A centrocampo Spinazzola e Karsdorp esterni, mentre nel cerchio del centrocampo ci saranno Cristante e Pellegrini. Dybala e Zaniolo dietro l'unica punta Abraham.

Alvini risponde con il 3-4-1-2, confermando tutti gli effettivi scesi in campo con la Fiorentina tranne lo squalificato Escalante. Quest'ultimo verrà sostituito da Azcacibar. Fiducia in porta a Radu malgrado la papera costata la vittoria dei viola, con Bianchetti, Vasquez e Chiriches in difesa. Ghiglione, Pickel e Sernicola compongono il centrocampo dietro al duo Okereke e Dessers supportati da Zanimacchia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Azcacibar, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers.