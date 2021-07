La Roma chiude per Shomurodov: prestito con obbligo

La Roma pronta a chiudere un altro colpo di mercato: nelle prossime ore dal Genoa dovrebbe arrivare Shomurodov, in prestito con obbligo di riscatto.

La Roma pronta a chiudere un altro colpo di mercato: secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossime ore dal Genoa dovrebbe arrivare Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe '95 che si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia rossoblù in Serie A.

Già nelle scorse ore ha preso corpo l'ipotesi di un suo trasferimento in giallorosso: il giocatore, autore di 8 reti con il Genoa, punto fermo della formazione di Ballardini, ha colpito tutti per il suo rapido ambientamento in Italia.

E adesso è pronto per il grande passo: José Mourinho da qualche settimana è alla ricerca di un elemento offensivo per completare il reparto avanzato e ha trovato nell'uzbeko le caratteristiche giuste per il suo calcio.

Il giocatore arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni, a 18 milioni di euro. Ci sarebbe il "sì" dell'attaccante: nelle prossime ore l'affare potrebbe chiudersi, con un prestito di circa 2 milioni.