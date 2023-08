Roma, anche Abel Ruiz nel mirino: contatti con il Braga

Ancora alla ricerca di un attaccante, la Roma sta sondando anche Abel Ruiz: canterano del Barcellona, dal 2020 gioca in Portogallo col Braga.

A.A.A. attaccante cercasi. La caccia della Roma a un nuovo elemento per il reparto offensivo di José Mourinho prosegue e nell'elenco dei giocatori sondati entra a far parte anche Abel Ruiz, spagnolo del Braga.

Secondo 'Sky Sport', nelle ultime ore ci sono stati contatti tra il club giallorosso e quello portoghese. La Roma ha dunque individuato in Abel Ruiz una potenziale alternativa ai nomi emersi nelle scorse settimane, in primis quello di Alvaro Morata.

Sfumato lo spagnolo, apparentemente destinato a rimanere all'Atletico Madrid, non sono arrivati a Roma neppure Gianluca Scamacca e Marko Arnautovic: il primo è diventato un nuovo attaccante dell'Atalanta, il secondo dell'Inter.

E così, la Roma ha virato le proprie attenzioni in Portogallo. E più precisamente a Braga, dove dal 2020 gioca Abel Ruiz, ex canterano del Valencia e del Barcellona, ceduto in prestito con obbligo di riscatto dai catalani.

Abel Ruiz è peraltro reduce da un Europeo Under 21 a due facce: gran protagonista della Spagna nella cavalcata fino alla finalissima contro l'Inghilterra, nella partita decisiva per il titolo si è fatto parare a recupero inoltrato il rigore del possibile pareggio, consegnando di fatto il titolo nelle mani degli inglesi.

Con la maglia del Braga, nel 2022/23, Abel Ruiz ha messo a segno 8 reti in campionato e nessuna in Conference League. Nel 2020/21 ha invece sfidato proprio la Roma in Europa League, venendo eliminato dai giallorossi.