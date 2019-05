La Roma cerca un allenatore, gli agenti di Blanc all'Olimpico

Ancora alla ricerca di un allenatore, la Roma ha in Blanc uno dei tecnici che ambiscono alla sua panchina. I suoi agenti sono stati all’Olimpico.

Quella della è una stagione ancora ben lontana dalla sua conclusione. La compagine giallorossa infatti, ha ancora due partite di campionato a disposizione per poter agguantare quel l’importantissimo quarto posto che le garantirebbe una qualificazione alla prossima .

In attesa di capire se nella prossima annata ci sarà spazio nella massima competizione continentale per club, la società capitolina è chiamata a prendere una decisione importante: quella legata al prossimo allenatore.

Esonerato Di Francesco e con Ranieri che ha già annunciato che il suo lavoro terminerà alla fine del campionato, la panchina della Roma è stata nelle ultime settimana accostata al nome di diversi tecnici, compreso quello di Laurent Blanc.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domenica sera, in occasione di Roma-, all’Olimpico erano presenti anche alcuni agenti della ‘Base Soccer’, l’agenzia inglese che segue Laurent Blanc.

L’allenatore transalpino, fermo dal giugno 2016, da quando cioè venne sancito il divorzio dal , non vede l’ora di iniziare una nuova avventura. Negli ultimi mesi non gli sarebbero arrivate proposte allettanti e quindi ha deciso di affidarsi alla ‘Base Soccer’ nella speranza di trovare una nuova squadra.

L’agenzia inglese, visto che la Roma non è ancora riuscita a trovare il tecnico giusto per la prossima annata, sta proponendo da tempo Blanc e non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci un contatto ancor più concreto.

L’ex ct della , che da tecnico ha vinto (tra le altre cose) quattro volte la , non è in realtà la prima scelta della dirigenza giallorossa, che punta più su elementi quali Gasperini e Sarri.

I prossimi giorni diranno meglio in che direzione si svilupperà la situazione.