Roma-Bologna, il ritorno di Pastore: in campo dopo dieci mesi

Il giocatore argentino non scendeva in campo con la maglia della Roma dalla scorsa stagione.

Zero presenze in Serie A, zero in Coppa Italia e in Europa League. Per tutto il 2020/2021, Javier Pastore è stato un oggetto non identificato, scomparso dai radar della Roma. All'improvviso il ritorno in campo in campionato, per la sfida del 30esimo turno contro il Bologna.

L'ultima gara di Pastore con la maglia della Roma risaliva al 28 giugno 2020, contro il Milan in campionato. Da allora infortuni e scelte tecniche, con conseguenti voci continue di addio a gennaio, lo hanno tenuto fuori dal campo, fino al ritorno contro il team Mihajlovic.

Pastore non era stato inserito in lista UEFA da Fonseca in questa stagione e per questo non ha potuto giocare in Europa League, competizione che i giallorossi stanno provando a conquistare in virtà del successo ad Amsterdam nella gara d'andata dei quarti. In campionato, però, è rimasto semplicemente fuori dalle scelte.

Arrivato da Parigi come rinforzo importante in termini di qualità ed esperienza nel 2018, Pastore non è mai stato protagonista a Roma, segnando qualche rete solamente nella sua prima annata in giallorosso, per poi fare i con diversi problemi fisici che lo hanno reso ultima scelta sotto Fonseca.

In scadenza contrattuale con la Roma nel 2023, difficilmente Pastore continuerà in giallorosso oltre questa estate. Nel suo futuro potrebbe esserci il campionato nord-americano o quello qatariota, ma in caso di addio non è da escludere un ritorno in Argentina.

Nel 2020, del resto, Pastore aveva evidenziato di voler sposare il suo vecchio Talleres al termine del contratto con la Roma. Da allora le cose sono cambiate e l'ex Palermo potrebbe proseguire la sua carriera altrove per un biennio prima di concludere la carriera a casa.