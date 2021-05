La Roma ci prova per Jerome Boateng: derby di mercato con la Lazio

Offerta della Roma per Jerome Boateng che dal 1° luglio sarà svincolato: per i giallorossi c'è anche la concorrenza dei cugini della Lazio.

Ancora un mese e Jerome Boateng diventerà uno degli elementi di lusso sul mercato degli svincolati: il contratto col Bayern Monaco non sarà rinnovato, nonostante la volontà dell'ex tecnico Flick che avrebbe voluto la permanenza del centrale difensivo tedesco.

La società bavarese ha però scelto di intraprendere una strada diversa e di mettere fine ad un rapporto decennale in cui Boateng ha vinto praticamente tutto: musica per le orecchie di José Mourinho che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', farebbe carte false pur di allenarlo alla Roma.

I giallorossi avrebbero già avanzato un'offerta al giocatore, che per ora prende tempo e medita sul da farsi: il corteggiamento di Mourinho lo inorgoglisce e stavolta potrebbe finalmente dirgli di sì dopo il tentativo andato a vuoto nel 2018.

Allora lo 'Special One' era alla guida del Manchester United e Boateng ammise la stima per lui declinando però la proposta, giustificando il suo 'no' con la difficoltà insita in un eventuale addio al Bayern.

Ora però lo scenario è completamente differente e per Boateng potrebbe addirittura scatenarsi un'asta: si è fatto sotto anche il Fenerbahce, progetto che non attira particolarmente il giocatore. Ma la notizia è un'altra: la Lazio avrebbe chiesto informazioni all'agente Fali Ramadani, nell'ambito dei colloqui avuti per testare il terreno relativo a Maurizio Sarri.

Insomma, per Boateng potrebbe nascere un derby di mercato tutto romano, con la Roma ad aver mosso i passi più concreti finora. La presenza di Mourinho in panchina rappresenta, inoltre, una garanzia per quanto riguarda trattative del genere così complesse.