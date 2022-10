Spinta e calcio a Pezzella a palla lontana: Zaniolo espulso

Nei minuti di recupero del secondo tempo il giocatore di Mourinho è stato espulso: salterà l'essenziale match di ritorno a Siviglia.

Nicolò Zaniolo è uno dei giovani italiani di maggior talento. Non c'è alcun dubbio. Ma in diverse occasioni il giocatore della Roma non riesce a coniugare la qualità con l'attenzione fino all'ultimo secondo. Basti vedere quanto successo nella sfida di Europa League contro il Betis.

Autore del goal che ha consegnato la Conference League alla Roma la scorsa primavera, Zaniolo è stato altalenante in questo avvio di stagione. Positivo, negativo, positivo, negativo anche nella sfida contro il Betis, con una traversa colpita e alcune azioni che potevano essere gestite meglio.

E' nel finale, però, che Zaniolo ha deluso le aspettative dei tifosi. Dopo il 2-1 del Betis, risultato finale all'Olimpico, i giallorossi si sono spinti in avanti per tentare di pareggiare la gara negli ultimi minuti. Nervosismo per la rimonta spagnola che ha colpito l'ex Inter: calcio a Pezzella a palla lontana e rosso.

Un espulsione che porterà Zaniolo a saltare il ritorno di Europa League contro il Betis il prossimo giovedì. Inizialmente il direttore di gara Jug aveva fatto proseguire l'azione, prima di consultarsi con il guardalinee e rivedere l'azione: spinta e calcio a Pezzella che non hanno potuto non portare al rosso diretto.

"Zaniolo? Onestamente non ho visto, però sicuramente avrà fatto qualcosa" le parole di Mourinho a fine gara. "L'assistente era lì, peccato che non ha visto il secondo giallo di Pezzella che andava espulso".

Per Zaniolo ci sarà comunque il ritorno in campo tra pochi giorni in Serie A. Mentre la Roma naviga in acque difficili in Europa, in Serie A lotta nelle posizioni di testa in maniera continua: prossimo turno, in casa contro il Lecce.

Un match da non sbagliare, per la Roma e Zaniolo.