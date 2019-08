Roma-Basaksehir, ritorno da ex per Under: ci sono anche Robinho e Arda Turan

L'urna del sorteggio di Europa League pone di fronte la Roma e l'Istanbul Basaksehir: è l'ex squadra di Under. Ci sono anche Robinho e Arda Turan.

La sarà protagonista nella prossima Europa League anche di una partita 'del cuore' per uno dei suoi giocatori. Nel gruppo trova infatti l'Istanbul Basaksehir, l'ex squadra di Cengiz Under.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nell'estate 2017, quando Monchi ha portato il giovane turco in giallorosso, lo ha fatto proprio prendendolo dal club della capitale. Cresciuto nell'Altinordu, Under ha trascorso un solo anno con il Basaksehir prima di volare a Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

Per lui sarà un ritorno da ex nel club che di fatto lo ha lanciato nel grande calcio e portato all'attenzione della Roma. Ci è rimasto un solo anno, ma ha lasciato il segno con 9 goal in 43 presenze.

Se Under è il grande ex e sta dalla parte della Roma, nel Basaksehir ci sono svariati giocatori che sono passati dall' : c'è soprattutto Robinho, che ha vinto il campionato nel 2011 con il , ma anche l'ex e Inler e la meteora della Eljero Elia. In più la star Arda Turan, ex e .

Una sfida di ritorni, che potrebbe valere molto per il passaggio del turno, che le due squadre si giocheranno nel gruppo J insieme al Mönchengladbach, con gli austriaci del Wolfsberger sullo sfondo.