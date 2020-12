La Roma cerca un attaccante: c'è El Shaarawy in pole position

La Roma potrebbe presto riaccogliere El Shaarawy. Il giocatore punta a rientrare in Italia e i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante.

Stephan El Shaarawy potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione invernale di calciomercato. Il Faraone può contare su una nutrita schiera di ammiratori e la strada che potrebbe portare ad un suo ritorno in potrebbe essere tutt’altro che in salita.

Tra le società sulle sue tracce ce ne è una che potrebbe presto balzare in pole position: la . Come riportato infatti dal ‘Corriere dello Sport’, se da un lato il giocatore punta a tornare nel calcio che conta nell’anno degli Europei, questo al fine di giocarsi tutte le chance a disposizione di essere preso in considerazione da Roberto Mancini, dall’altro Paulo Fonseca cerca un elemento che possa garantirgli soluzioni diverse in attacco.

Le priorità di El Shaarawy (che conosce alla perfezione l’ambiente giallorosso) e della Roma quindi collimano, ma perché la cosa possa concretizzarsi è necessario che alcune condizioni si vengano a verificare. Il club capitolino infatti punta ad un prestito a titolo gratuito da parte dello Shanghai Shenhua (società cinese alla quale il giocatore si è legato nel luglio 2019), e comunque è disposta ad offrire all’attaccante un ingaggio ‘normale’ (non più di 3,5 milioni a fronte dei 16 che percepisce in ). A queste due condizioni ne va poi aggiunta un’altra: la Roma deve riuscire a trovare una squadra disposta ad accogliere in prestito Carles Perez.

Altre squadre

El Shaarawy gode del gradimento di Fonseca, ma comunque il suo non è l’unico profilo nel mirino dei capitolini. La Roma infatti vuole comunque chiudere per un attaccante e sta valutando diverse possibilità. Una porta il nome di Scamacca (ragazzo che è cresciuto anche nel settore giovanile giallorosso e che potrebbe rappresentare un ottimo vice-Dzeko) ma il non sembra disponibilissimo a cedere il suo cartellino, mentre le altre strade conducono a Bernard dell’ (brasiliano con passaporto spagnolo) e a Yaremchuk del Gent.