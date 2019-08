Roma-Athletic Bilbao: dove vederla in tv e streaming

Dopo il Lille, un'altra amichevole internazionale per la Roma: contro l'Athletic Bilbao. Le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Per la di Paulo Fonseca è periodo di test pre-campionato. I giallorossi, dopo aver affrontato e battuto e , se la vedranno con l' Bilbao in amichevole a Perugia.

Quattro giorni dopo il viaggio in per giocare allo stadio Pierre Mauroy, e vincere grazie alla doppietta di Zaniolo arrivata nella ripresa, i giallorossi tornano a giocare in contro il club spagnolo, che parte con ambizioni europee.

Sarà un test fondamentale per Fonseca per testare la situazione dei suoi giocatori a ormai meno di 20 giorni dall'inizio ufficiale della e per fare integrare al meglio i nuovi acquisti nella rosa che va costruendosi.

In attesa di novità dal mercato, gli occhi sono puntati soprattutto su Edin Dzeko, che potrebbe lasciare presto i giallorossi e non dovrebbe partire titolare. Non ci sarà nemmeno Schick, fermato da un affaticamento.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Roma- : dalle ultime notizie sulle formazioni a come vedere la partita in diretta tv e streaming .

ROMA-ATHLETIC BILBAO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Roma-Athletic Bilbao DATA Mercoledì 7 agosto 2019, ore 20.00 DOVE Stade Renato Curi, Perugia TV Roma Tv STREAMING Sky Go / Facebook e Twitter AS Roma

ORARIO ROMA-ATHLETIC BILBAO

La partita amichevole tra Roma e Athletic Bilbao è in programma mercoledì 7 agosto 2019, con calcio d'inizio alle ore 20.00. Sede dello gara sarà lo stadio Renato Curi di Perugia.

Roma-Athletic Bilbao sarà trasmessa su Roma Tv, canale tematico del club giallorosso che ha finora trasmesso tutte le amichevoli del precampionato giallorosso. La visione di Roma Tv è inclusa nel pacchetto Sport di Sky, al canale 213 del decoder.

Come già accaduto anche con l'amichevole contro il Lille di 4 giorni fa, Roma-Athletic Bilbao sarà visibile in su Sky Go. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l'applicazione sui propri dispositivi, smartphone o tablet, oppure accedere al sito dal pc. L'amichevole dovrebbe essere trasmessa in diretta anche sui profili ufficiali Facebook e Twitter della Roma.

La Roma di Fonseca prende sempre più forma con il 4-2-3-1. In attesa degli ultimi ritocchi dal mercato, il tecnico potrebbe affidarsi anche a diversi nuovi acquisti, come Gianluca Mancini, partito in panchina contro il Lille, Spinazzola e Diawara. In attacco possibile l'impiego di Zaniolo. Veretout ha lavorato ancora a parte e, al pari di Pastore e Schick, non sarà essere della gara.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Juan Jesus, Spinazzola; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Zaniolo. All. Fonseca.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Herrerin; Ander Capa, Yeray, Inigo Martinez, Berchiche; Muniain, Dani Garcia, Unai Lopez, Cordoba; Raul Garcia, Inaki Williams.