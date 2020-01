Rinforzo in difesa per la Roma: dall'Atalanta arriva Ibanez, è ufficiale

Roger Ibanez è ufficialmente un giocatore della . Il difensore brasiliano classe 1998 arriva dall' in prestito per 18 mesi a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 8 milioni, più bonus per altri 2 milioni di euro.

