Roma e Atalanta su Boga: no del Sassuolo alle offerte

Roma e Atalanta hanno provato a convincere il Sassuolo per Jeremie Boga: offerte non ritenute all'altezza dai neroverdi.

Jeremie Boga continuerà a giocare nel , almeno fino a giugno. La permanenza dell'ivoriano è scontata nonostante le richieste arrivate da e che hanno fatto un tentativo per l'acquisto.

Come riferito da 'France Football', entrambe le proposte sono state rigettate al mittente: i giallorossi hanno avanzato un'offerta in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, pochi per gli emiliani.

D'altronde De Zerbi preferirebbe non perdere un giocatore chiave nel bel mezzo della stagione, con tutti gli obiettivi ancora da raggiungere: sono cinque i goal realizzati dal classe 1997, di cui uno sul campo dei campioni d' della .

L'ex squadra di Boga, il , può ancora sfruttare una clausola di riacquisto fissata a 15 milioni: eventualità che al Sassuolo sperano non si verifichi.