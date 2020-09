Roma, obiettivo Armando Izzo: costa 20 milioni, ipotesi di scambio

Secondo il 'Corriere dello Sport', i giallorossi puntano il centrale del Torino come rinforzo in difesa. A un passo anche il ritorno di Smalling.

Caccia ai rinforzi in difesa. In casa c’è preoccupazione: Fonseca ha solo due centrali a disposizione e ora chiede rinforzi. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ce ne sarebbero due in arrivo: il cavallo di ritorno Chris Smalling e il nome nuovo Armando Izzo.

Il ritorno dell’inglese dovrebbe concretizzarsi per circa 12 milioni di euro e permetterebbe a Fonseca di ripartire da quella difesa a tre che ha scelto di adottare negli scorsi mesi. Contro il in amichevole ha puntato su Cristante come perno dei tre, con risultati esigui e un cambio modulo a gara in corso.

Sul centrale del si cercano invece accordi per Armando Izzo, valutato per 20 milioni di euro dal club di Cairo. Già in passato il suo nome era stato accostato alla Roma.

L’idea potrebbe essere quella di tentare uno scambio: i nomi in ballo sarebbero quelli di Juan Jesus, Cristante o Kluivert, quest’ultimo controllato proprio da Raiola, lo stesso procuratore di Armando Izzo. Freschezza e rinforzi per Fonseca.