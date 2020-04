Roma all'attacco: si valuta l'assalto a Kean

I giallorossi per l'estate pensano al classe 2000 dell'Everton, già accostato a gennaio. Idea Kovalenko per la trequarti.

Il primo anno all’estero di Moise Kean lontano dal calcio italiano non sta andando come sperato: soltanto un goal stagionale con l', contro il , dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Il suo valore però rimane alto, e le squadre che lo apprezzano non mancano.

Tra queste, secondo ‘Il Messaggero’, c’è anche la . I giallorossi vogliono regalare a Fonseca un altro attaccante di alto profilo e tra questi potrebbe esserci anche l’ex e . Già a gennaio il suo nome era stato accostato ai giallorossi.

Kean è legato all’ fino al 2024, contratto firmato quest’estate quando ha lasciato la Juventus. Ora un suo ritorno in può essere un’idea, anche in ottica nazionale.

Altro nome giovane che Petrachi potrebbe regalare a Fonseca è quello di Kovalenko, trequartista ucraino dello che ha lavorato proprio con il tecnico portoghese a Donetsk.