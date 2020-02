La Roma guarda in casa Ajax: Gravenberch tra gli obiettivi per la prossima stagione

La Roma è già al lavoro in vista della prossima estate: piace Gravenberch per la mediana, già bloccato Carlos Augusto per la fascia.

In attesa di vedere come proseguirà il cammino in campionato, dopo che gli ultimi risultati hanno reso più ostica la strada che porta al quarto posto, la sta già lavorando alla stagione che verrà.

Negli ultimi giorni sono circolate voci che vorrebbero non più saldissima la posizione di Gianluca Petrachi, ma come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo giallorosso, è già focalizzato anche sulla prossima annata e su quelli che saranno i colpi da piazzare in estate.

La linea guida è stata già tracciata e l’obiettivo sarà quello di rafforzare il gruppo con tre colpi di prima fascia, puntare ancora sui giovani e ricavare il più possibile dalla cessione degli esuberi.

Una delle priorità sarà quella di prendere un forte centravanti che possa rappresentare una vera alternativa a Dzeko, per il momento però passi in avanti sono stati fatti soprattutto per profili che occupano altre posizioni in campo.

Petrachi ha già incontrato il padre di Ryan Gravenberch, talentuoso centrocampista dell’ che è assistito da Mino Raiola e che si è guadagnato le attenzioni di diversi top club europei. Il possente mediano classe 2002, nonostante la giovane età ha già giocato 7 partite in Eredivisie in questa stagione bagnandole anche con 2 reti ed è uno dei giocatori che la Roma con maggiore attenzione sta seguendo in questo frangente. Ma non è tutto.

Il direttore sportivo giallorosso ha di fatto già bloccato Carlos Augusto, terzino brasiliano di 21 anni del Corinthians del quale si dice un gran bene. Sulle sue tracce c’era anche il , tanto che i granata hanno provato ad anticipare la concorrenza e a chiudere l’affare già nel corso della sessione invernale di calciomercato, ma il giocatore ha preferito mantenere la parola data alla Roma e quindi ci sono diverse possibilità che in estate sbarchi nella Capitale.