La Roma ha fiutato l'affare: avviati i contatti con Pedro

La Roma vede in Pedro un possibile rinforzo per l’attacco. Si svincolerà dal Chelsea, ad attenderlo potrebbe esserci un contratto da 3 milioni l’anno.

Pedro sarà con ogni probabilità uno dei giocatori più ambiti della prossima finestra di calciomercato. Il contratto che lo lega al scadrà infatti al termine della stagione e non è un caso che il suo nome sia già stato accostato a quello di diversi club europei.

Tra le società che hanno individuato nel campione iberico un possibile grande rinforzo per il reparto offensivo, c’è anche la . Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, i giallorossi hanno avviato i loro contatti con l’entourage del giocatore già a gennaio e avrebbero già messo sul piatto una proposta che prevede un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione, più bonus.

Pedro, che nel corso di questa annata è sin qui sceso in campo in sole 9 occasioni in Premier League, rappresenterebbe un rinforzo importante capace di garantire anche una grande iniezione di esperienza, ma per riuscire a strappare il suo ‘sì’ bisognerà superare una nutrita concorrenza che comprende anche varie società di .

Roma offer contract to Chelsea star Pedro as they eye free transferhttps://t.co/k1wsdSpop2 pic.twitter.com/SkabPjnUaX — Mirror Football (@MirrorFootball) April 9, 2020

Pedro, classe 1987, nel corso della sua carriera oltre ad aver vinto tutto a livello di club con le maglie di e Chelsea, ha trionfato con la ai Mondiali del 2010 e agli Europei del 2012.