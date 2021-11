La Roma tra assenze e rientri: Afena-Gyan positivo al COVID-19, Cristante negativo

Notizie contrastanti in casa Roma: attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato la positività al COVID-19 di Felix Afena-Gyan.

"L’AS Roma comunica che, in seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena-Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19".

Un momento che da felice si trasforma in negativo per il giocatore ghanese, che nelle scorse settimane ha siglato la sua prima doppietta in Serie A, al Ferraris contro il Genoa, e che adesso sarà costretto allo stop.

Il club ha poi comunicato le condizioni del giovane attaccante.

"Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

Nelle ultime ore, invece, è arrivata una buona notizia per José Mourinho: Bryan Cristante è risultato negativo al tampone e, in caso di 'Ok' dopo le visite mediche, si unirà alla squadra in partenza per Bologna.

Il centrocampista giallorosso ha saltato le gare contro Genoa e Torino: l'ultima disputata risale al 7 novembre contro il Venezia.