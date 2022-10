Roma, Abraham si è inceppato: l'inglese non segna da un mese, Belotti lo insidia

Momento di flessione per l'attaccante romanista fermo a soli due goal in campionato: rischia la terza panchina di fila e Belotti scalpita.

La Roma che viaggia in campionato a quattro lunghezze dalla vetta e che concorre per un posto nella fase a eliminazione diretta di Europa League, si trova alle prese con la delicata questione legata a Tammy Abraham.

L'attaccante inglese, autentico valore aggiunto della passata stagione con 17 goal in Serie A e 27 complessivi, sta vivendo il momento più difficile da quando è approdato nel Belpaese.

Quello vissuto dall'ex centravanti del Chelsea è uno dei periodi di maggiore flessione da quando veste il giallorosso: in nove partite di campionato - delle quali sette giocate da titolare - il classe 1998 ha segnato solamente contro la Juventus allo Stadium e contro l'Empoli al Castellani.

E se al pacchetto si aggiunge anche un percorso europeo privo di squilli, Abraham è fermo a 2 centri in 12 presenze ufficiali. Statistiche poco edificanti per un calciatore che rimane comunque un perno centrale all'interno dello scacchiere di Mourinho, anche se l'astinenza da goal inizia a pesare sulla serenità di un ragazzo che al goal ha sempre dato del tu.

In campionato, il goal manca ormai da oltre un mese, mentre per scovare l'ultimo centro all'Olimpico in A bisogna riavvolgere il nastro al derby del 20 marzo nel quale segnò una doppietta. Al di fuori dei confini nazionali, invece, la rete manca dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, datata 5 maggio 2022.

Bottino personale in ribasso rispetto al suo primo anno italiano: un anno fa, a questo punto della stagione, i goal ufficiali erano esattamente il doppio, 4.

Dopo sette apparizioni da titolare, Abraham è stato confinato inizialmente in panchina sia nel big match contro l'Inter che nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce. Il tris potrebbe arrivare anche nella gara in programma lunedì contro la Sampdoria dove Belotti e Zaniolo sono i favoriti per un posto nell'undici giallorosso.

Nell'ultima uscita di Europa League, Abraham ha fatto coppia proprio con il 'Gallo', quest'ultimo autore del definitivo 1-1 al Villamarin. L'inedita coppia d'attacco, tuttavia, ha brillato a targhe alterne come spiegato dallo 'Special One' nel post partita a 'Sky':

"La coppia Abraham-Belotti? Nel primo tempo è stato un disastro, non hanno fatto quello che gli ho chiesto. Sono usciti con le orecchie rosse perché io li ho sollecitati tanto. Nella ripresa mi sono piaciuti tanto".

Segnali contrastanti a fronte di un fase decisamente sottotono, numeri alla mano la più complessa da quando ha sposato il progetto capitolino, la cui continuità non può prescindere dalla sua vena realizzativa. Da ritrovare il più presto possibile.