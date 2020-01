La Roma guarda in 2. Bundesliga: obiettivo Borna Sosa dello Stoccarda

Qualora dovesse partire Spinazzola, la Roma ha individuato il sostituto in Borna Sosa, classe '98 dello Stoccarda, in seconda divisione tedesca.

Lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sembra essere in stand-by, ma l' ha già pronto il sostituto in attacco: Olivier Giroud. Anche la però non è da meno e, secondo 'Sky Sport', ha già pronto il rinforzo nel ruolo di terzino sinistro.

Si tratta di Borna Sosa, giocatore dello , che milita in seconda divisione tedesca. Lo storico club è retrocesso in 2. per la seconda volta in quattro anni lo scorso maggio, dopo lo spareggio retrocessione con l'Union Berlino.

Il croato classe 1998 è arrivato in dalla nel 2018 per 6 milioni di euro, ma ha fatto fatica a trovare spazio nel suo primo anno, chiuso da Emiliano Insúa: solo 12 presenze, spesso dalla panchina. Quest'anno ha già raggiunto quota 10, segnando il suo primo goal.

Finora non ha però fatto notizia per i gesti tecnici, quanto più per una rimessa in gioco terminata direttamente nella sua porta e un forte trauma cranico con commozione cerebrale subito nella partita contro il Wehen Wiesbaden.

La partenza di Insúa gli facilita le cose nel girone di ritorno, ma l'interesse della Roma può cambiare le cose. Al momento fa parte della squadra Under 21, ma punta anche alla nazionale maggiore. E potrebbe farlo in giallorosso.