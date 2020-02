Roma, ufficiali tre riscatti: Mancini, Veretout e Carles Perez sono giallorossi

La Roma annuncia ufficialmente il riscatto di tre giocatori: Gianluca Mancini, Jordan Veretout e Carles Perez sono a titolo definitivo giallorossi.

Mentre la squadra di Fonseca cerca di ritrovare la continuità di risultati, la dirigenza della annuncia tre 'rinforzi' anche per la prossima stagione. Ovvero: tre giocatori, attualmente in rosa, ufficialmente riscattati.

I giallorossi hanno comunicato nella relazione semestrale gli acquisti a titolo definitivo di Gianluca Mancini, Jordan Veretout e anche di Carles Perez, uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa.

Il centrale italiano è arrivato in estate dall' per 2 milioni di euro di prestito, a cui si aggiungono i 13 di riscatto versati dai giallorossi. Possibile che vengano aggiunti anche altri 8 milioni in bonus.

Altre squadre

Per il francese ex invece il costo del riscatto è di 17 milioni, più uno versato in estate per il prestito. Il riscatto di Carles Perez è costato invece 15,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.