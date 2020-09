Rogerio verso l'addio al Sassuolo: è vicino al Newcastle

E’ vicina a chiudersi l’avventura di Rogerio al Sassuolo. L’esterno brasiliano è vicino al Newcastle, operazione da 14 milioni di euro.

Per i crismi dell’ufficialità ci sarà probabilmente da attendere, ma sembra essere arrivata realmente ad un passo dal capolinea l’avventura di Rogerio al .

L’esterno brasiliano, che nel 2016 è stato portato in dalla , è vicino all’approdo al . Secondo quanto riportato da Sky infatti, la trattativa che lo porterà in Premier League può già essere definita in fase di chiusura.

Per il Sassuolo si tratta di un’operazione importante, visto che nelle casse del club neroverde entreranno 14 milioni di euro.

In queste ore si stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma di fatto si attende solo la fumata bianca. Rogerio, che ha esordito in nel novembre del 2017, lascerà il Sassuolo dopo tre stagioni.