Quando torna Rog? Infortunio e tempi di recupero

Nuovo grande k.o per il centrocampista del Cagliari: sarà costretto ad un lungo stop.

Non è certo fortunato, Marko Rog. Nuovamente in campo dopo l'infortunio patito a fine 2020, l'ex centrocampista del Napoli ha rimediato un nuovo grosso problema fisico nell'amichevole contro l'Augsburg che ha visto il Cagliari uscire sconfitto per 3-1.

Un duro colpo per Rog, un duro colpo per il Cagliari. E per i suoi tifosi. Titolare nello schema di Semplici, almeno sulla carta, il giocatore croato dovrà rimanere fermo a lungo in virtù dell'infortunio patito nell'ultima sfida rossoblù del mese di luglio.

QUANDO TORNA ROG

Infortunatosi al legamento crociato ancora una volta, Rog non potrà giocare con il Cagliari per tutto il 2021. Potrà presumibilmente essere in campo nuovamente a gennaio 2022, se tutto andrà per il verso giusto con il recupero. Difficile un ritorno in campo prima di quattro-cinque mesi.

TEMPI DI RECUPERO

Un secondo infortunio al legamento crociato, con rottura completa, porterà Rog a non essere a disposizione del Cagliari per diversi mesi. Infortunatosi per la prima volta nel dicembre 2020 contro la Roma, stavolta dovrà stare ancora più attento in virtù della nuova rottura, nello stesso punto.

INFORTUNIO ROG

"A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita disputata contro l’Augsburg, Marko Rog è stato sottoposto nella mattinata odierna ad una visita specialistica ed accertamenti strumentali presso la clinica “Korian” di Quartu Sant’Elena.

Gli accertamenti hanno evidenziato la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica “Hochrum” di Innsbruck lo scorso dicembre, in precedenza intervenuto per ricostruire per due volte anche il legamento crociato dell’attaccante Leonardo Pavoletti. Si rendono pertanto necessari ora nuovi accertamenti e valutazioni specialistiche in vista di definire l’iter a cui il calciatore croato si dovrà sottoporre".

QUALI GARE SALTA?

Rog salterà sicuramente tutto il girone d'andata 2021/2022 con la maglia del Cagliari. Le gare di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre vedranno i rossoblù non poter contare sul 26enne, vice-Campione del Mondo negli ultimi Mondiali.

Da gennaio inizierà il girone di ritorno di Serie A, ma Rog dovrebbe saltare anche le prime sfide della seconda parte di stagione. Impossibile dire a priori, con mesi di difficile recupero davanti, la giornata in cui potrà nuovamente essere in campo.