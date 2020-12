Rog infortunato: per il Cagliari torna a farsi forte l'opzione Nainggolan

Con l’infortunio di Rog, il Cagliari si trova costretto a trovare un sostituto a centrocampo. Possibile un’accelerata per Nainggolan.

Appena 42’ giocati nelle prime quattordici giornate di campionato, ai quali vanno aggiunti i tre raggranellati in .

Quello di Radja Nainggolan è stato un avvio di stagione complicato. A frenarlo sono stati alcuni problemi di natura muscolare, il Coronavirus, ma anche probabilmente in fatto che non rientri totalmente nei piani di Antonio Conte.

Per tali motivi da settimane si parla del centrocampista belga come uno dei potenziali protagonisti della sessione invernale di calciomercato. A rendere ancor più probabile il possibile addio di Nainggolan all’ c’è il fatto che, con l’eliminazione della compagine meneghina dalle competizioni europee, per lui gli spazi potrebbero ridursi in maniera ancor più consistente.

Altre squadre

Il nome di Nainggolan, negli ultimi giorni, è stato accostato a diversi club italiani (si è parlato di lui anche come di una possibile pedina di scambio), ma al momento ce ne è uno che potrebbe essere in vantaggio su tutti: il .

La società sarda, nel corso dell’estate, ha provato in ogni modo a trattenere un giocatore che anche nella sua seconda esperienza in rossoblù ha fatto vedere cose importanti, affermandosi come un elemento fondamentale tanto dentro quanto fuori dal campo, ma con l’Inter non si è riusciti a trovare un’intesa che portasse ad una fumata bianca.

Nainggolan (con lui non sarebbe complicato trovare un accordo, visto che di fatto c’è già da mesi) non è mai uscito dai radar del Cagliari, ma a spingere il club a tentare ora un nuovo affondo c’è una notizia delle ultime ore: il possibile grave infortunio (si attende solo il comunicato ufficiale) occorso a Marko Rog.

Per il centrocampista croato si parla di una rottura del legamento crociato, il che vorrebbe dire stagione già virtualmente conclusa. Nainggolan potrebbe quindi rappresentare l’uomo giusto per andare a rafforzare una linea di mediana che si trova ora orfana di un uomo estremamente importante.

Il ‘Ninja’ è ai margini del progetto Inter, mentre in Sardegna potrebbe riscoprirsi elemento imprescindibile.