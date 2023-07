Rog, calvario senza fine: il centrocampista del Cagliari si rompe il crociato per la terza volta

Ennesimo infortunio al ginocchio per il centrocampista del Cagliari, che era uscito dopo una brutta botta durante l'amichevole con la Roma U19

Ci sono giocatori semplicemente sfortunati.

Giocatori su cui la sorte si è accanita, facendogli passare più tempo in ospedale o in infermeria che in campo.

Marko Rog è uno di questi.

Un tempo era considerato un ottimo prospetto a centrocampo, ma il suo legamento crociato ha sempre avuto un'altra opinione: la prima rottura a dicembre 2020 lo tiene fuori dal campo per 5 mesi e mezzo, ma un mese e mezzo dopo si rompe di nuovo. Di lì un nuovo stop di ben 9 mesi, fino all'inizio di questa stagione.

Rog stava preparando la stagione 23/24 agli ordini di Claudio Ranieri al Cagliari ed era in campo per l'amichevole con la Roma U19, quando è capitato di nuovo.

" A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro la Roma U19 il calciatore Marko Rog è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti strumentali al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore."

Un altro stop forzato per un infortunio terribile, che allontanerà Rog dal campo per altri mesi. Il terzo crac, la terza operazione, il terzo recupero. Tutto sembra contro di lui in questo momento, e mette inoltre il Cagliari in condizione di dover trovare un sostituto.

I pensieri però ora sono tutti per il giocatore, che a 28 anni appena compiuti sta vivendo un momento davvero difficile.