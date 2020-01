Rodwell trova squadra: ufficiale l'approdo allo Sheffield United

Jack Rodwell trova una nuova squadra: contratto fino al termine della stagione con lo Sheffield United. In autunno fu vicino alla Roma.

La pensò a lui per rinforzare una mediana falcidiata dagli infortuni, anche se poi non se ne fece più nulla: Jack Rodwell non è più uno svincolato avendo firmato un contratto con lo .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Accordo fino al termine di questa stagione con il centrocampista inglese, fermo da nove mesi dopo l'esperienza al con cui giocò ventuno volte in Championship segnando una rete.

He’s a Blade ✍️ pic.twitter.com/l8k1Se4ajN — Sheffield United (@SheffieldUnited) 3 gennaio 2020

Allo Sheffield Rodwell andrà a rimpolpare una rosa che sta ottenendo risultati grandiosi pur essendo una neopromossa: ottavo posto in Premier League a due lunghezze dal quinto e tanta speranza per un futuro che potrà regalare altre soddisfazioni.

Rodwell vanta anche un'esperienza biennale al allora allenato da Roberto Mancini, con cui vinse un campionato e una Coppa di Lega.