Rodriguez-Napoli a 7 milioni, Amrabat resta 'caldo'

Ricardo Rodriguez vicino al Napoli in prestito con obbligo di riscatto, intanto gli azzurri tengono viva la pista che porta a Sofyan Amrabat.

Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani per giugno e ora altri colpi in cantiere. Se per Petagna e Kumbulla si tesse la tela per giugno, il continua a fare lo stesso per Sofyan Amrabat. E nel frattempo, stringe col per Ricardo Rodriguez.

La 'Gazzetta dello Sport' svela i termini dell'operazione in dirittura d'arrivo per il terzino sinistro svizzero, che arriverebbe subito alla corte di Gattuso: 2 milioni per il prestito oneroso e obbligo di riscatto a 5. Per un totale di 7 milioni, dunque.

Rodriguez andrebbe a colmare la casella lasciata da tempo vacante da Ghoulam, vittima di un calvario di infortuni senza fine: l'algerino, intanto, pare aver rifiutato anche il .

Dalla corsia mancina al centrocampo, dove nonostante i tentativi di inserimento della il Napoli tiene 'calda' la pista Amrabat: c'è da trovare l'intesa con l'entourage, che chiede l'inserimento di una clausola rescissoria 'morbida'. Condizione, però, che De Laurentiis non pare intenzionato ad avallare. Parti al lavoro.