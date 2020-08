Rodrigo sbarca in Inghilterra: c'è l'annuncio del Leeds

Dopo l'annuncio del Valencia è arrivato anche quello del Leeds: Rodrigo è l'acquisto più costoso della storia dei 'Peacocks'.

Mercoledì scorso era toccato al Valencia dare l'annuncio del principio d'accordo per la cessione di Rodrigo, oggi è stato il turno del che ha reso noto l'ingaggio dell'attaccante spagnolo.

Contratto fino al 2024 per l'acquisto più costoso della storia del club inglese: circa 30 milioni di euro nelle casse di un in grande difficoltà economica, che ha ceduto anche altri due pezzi pregiati come il capitano Dani Parejo e Coquelin.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

Rodrigo sarà agli ordini di Marcelo Bielsa per preparare la nuova stagione che segnerà il ritorno del Leeds in Premier League a sedici anni di distanza dall'ultima apparizione.

L'obiettivo sarà in primis una tranquilla salvezza, a cui dovrà seguire la coltivazione di ambizioni maggiori come l'accesso all'Europa: difficile ma non impossibile grazie ai goal promessi da Rodrigo.