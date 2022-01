Lopes, che storia: andrà in Coppa d'Africa, nel 2019 venne convocato grazie a Linkedin

Nell'era dei social esistono diversi modi per ricevere comunicazioni importanti: le lettere e le telefonate hanno ormai lasciato il posto ai messaggi in chat, in app. Insomma: raggiungerti è semplicissimo.

Ci sono diverse maniere, persino meno convenzionali: Roberto Lopes, ad esempio, uno dei messaggi più strani e al tempo stesso carichi di significato lo ha ricevuto su Linkedin.

Che poi, uno pensa: su Linkedin? Il social utilizzato, genericamente, "per lavoro"? Sì: su Linkedin. Ma facciamo ordine: Roberto Lopes è irlandese. E' nato nel '92 a Dublino da madre irlandese e da padre capoverdiano: ha giocato con il Bohemians, quindi lo Shamrock Rovers, squadra in cui milita (e con cui ha sfidato il Milan, pochi anni fa).

A 19 anni scende in campo con l'Irlanda Under 19: quindi, ecco la chiamata. E' il 2016 e rilasciando un'intervista ha scherzato su una possibilità apparentemente remota.

"Nel corso di un'intervista ho fatto una battuta sul fatto che avrei potuto vestire la maglia della Nazionale di Capo Verde e sono finito sui giornali", spiega alla BBC.

Nulla di che: passano gli anni e quelle parole sembrano essere finite nel dimenticatoio. Si trasferisce allo Shamrock Rovers e nel frattempo, aprendo Linkedin, nota un messaggio. Anzi due.

Rui Aguas, ex giocatore della Reggiana e allora commissario tecnico di Capo Verde, pensa che sì, in fondo, le parole di Roberto Lopes non erano solo frutto di uno scherzo e prova a convincerlo a scegliere la Nazionale capoverdiana.

"Mi scrisse in portoghese: ho pensato fosse un messaggio spam e non l'ho notato. Quindi, nove mesi dopo, mi ha scritto di nuovo dicendomi 'Ciao Roberto, hai preso in considerazione ciò che ti ho detto?'".

Incredibile, ma vero: Lopes non ci pensa due volte.

"Ho copiato il messaggio su Google Translate. Mi aveva detto: 'Stiamo cercando nuovi giocatori per Capo Verde: saresti interessato?', e gli ho risposto 'Certo, voglio far parte della squadra'", racconta alla BBC.

Oggi Roberto Lopes fa parte della selezione allenata da Pedro Leitao Brito che rappresenterà Capo Verde alla prossima Coppa d'Africa: ha disputato 8 gare in Nazionale dal 2019. Tutto per un messaggio su Linkedin.

"Ho creato il profilo quando ero al college, ma non gli ho mai dato realmente importanza".