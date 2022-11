Roberto Insigne a giro come il fratello: Frosinone-Cagliari spettacolo, 2-2

L'attaccante del Frosinone segna con il tiro a giro come il fratello Lorenzo. Un marchio di fabbrica della famiglia Insigne.

Certi gesti tecnici sono di famiglia. Ce ne fornisce una dimostrazione Roberto Insigne, autore di un bellissimo goal contro il Cagliari.

L'attaccante del Frosinone ha portato momentaneamente in vantaggio i ciociari sui sardi con un gran sinistro a giro dalla distanza terminato sotto la traversa.

Una tipologia di goal che ha contribuito a rendere celebre il fratello Lorenzo, per anni pilastro e capitano del Napoli e ora attualmente in forza al Toronto FC in MLS.

Il "Tiraggiro" sembra dunque essere un marchio di fabbrica della famiglia Insigne.

Purtroppo per Roberto però, la sua rete non è servita a regalare al Frosinone i tre punti. I ciociari sono stati raggiunti al 95 sul 2-2 da un rigore di Lapadula e hanno rischiato persino il ko.

Il goal del 3-2 del Cagliari segnata da Pavoletti è stata infatti annullata dal Var. Il Frosinone resta comunque in testa alla Serie B.