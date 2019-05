Robben: "Non esultare è insensato, se non si vuole dare tutto si sta fuori"

Arjen Robben saluta il con una certezza: se dovesse ritrovarlo da ex, in caso di goal esulterebbe. L'olandese in conferenza stampa ha dato l'addio al club bavarese, senza svelare però nulla sul suo futuro.

Il pensiero di Robben per il momento è soltanto sulle ultime due partite della stagione del Bayern, decisive per due trofei: la contro l' e la Coppa di contro il .

Il classe 1984 ha glissato sulla decisione sul proprio futuro, nonostante abbia annunciato di sentirsi ancora in grado di giocare per altri anni.

Qualunque sarà la squadra, Robben è chiaro: dovesse incontrare il Bayern, squadra in cui ha trascorso gli ultimi 10 anni, e segnare, esulterebbe sicuramente.

"Se dovessi andare in una squadra che giocherà contro il Bayern, non avrò problemi ad esultare. Credo che sia insensato non esultare. Dai tutto per la squadra in cui giochi, altrimenti dici semplicemente all'allenatore di non metterti in campo".