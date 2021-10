Scaricato da Conte all'Inter, trascinatore della Sampdoria: la rivincita di Candreva

Antonio Candreva è tornato ad essere decisivo: dopo l'addio all'Inter, è rinato alla Sampdoria e sta vivendo in blucerchiato una seconda giovinezza.

L'età è solo un numero. Per ulteriori conferme, chiedere di Antonio Candreva, 34 anni e una voglia matta di correre come un ragazzino sul rettangolo verde di gioco e trascinare i compagni. Il numero 87 ha ispirato la vittoria della Sampdoria con un goal e un altro propiziato contro lo Spezia, nell'anticipo della nona giornata della Serie A. Uno dei più esperti che affonda la formazione più giovane del campionato, con una media complessiva di 23 anni e 199 giorni.

"Noi più esperti dobbiamo essere l’esempio, i trascinatori della squadra" ha dichiarato Candreva al termine del match.

E da vero trascinatore, il classe 1987 si è caricato sulle spalle la Sampdoria di D'Aversa in un momento di grande difficoltà e l'ha riportata alla vittoria dopo quattro partite in cui i blucerchiati avevano conquistato solo un punto. Prima la punizione velenosissima con la deviazione di Gyasi per l'uno a zero, poi il destro sul primo palo dopo l'assist di Gabbiadini per il raddoppio e la festa sotto la gradinata insieme ai tifosi blucerchiati.

Scaricato da Antonio Conte all'Inter perché poco funzionale nel 3-5-2 disegnato dal tecnico leccese dopo 18 goal e 31 assist in 151 presenze con la maglia nerazzurra, Candreva è rinato all'ombra della 'Lanterna'.

Arrivato a Genova tra l'entusiasmo della tifoseria della Sampdoria, nella sua prima stagione in blucerchiato il numero 87 non è riuscito a recitare un ruolo da protagonista. Nonostante qualche lampo in cui ha mostrato tutta la sua classe, il rapporto difficile con Claudio Ranieri non gli ha consentito di esprimersi al massimo, chiudendo la stagione con cinque goal e otto assist in 35 apparizioni.

Quest'anno, invece, il vestito da tuttocampista che Roberto D'Aversa gli ha cucito addosso è perfetto per Candreva. Il calciatore romano, che fino ad ora ha realizzato già 4 reti, è tornato a incidere con continuità, diventando un vero e proprio fattore per la Sampdoria.

"Con Antonio già ieri in conferenza l’ho stuzzicato perché non vorrei che calasse il suo rendimento, visto che sta facendo un grande campionato sui numeri. Ci tenevo affinché lui, pur essendo molto maturo ed esperto, cercasse di fare la sua migliore annata. L’anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato per numero di cross, quest’anno lo sto stuzzicando per cercare di fargli fare la sua migliore stagione sotto l’aspetto realizzativo. È chiaro che non basta stuzzicare un giocatore, ha qualità importanti da giocatore importante".

L'allenatore della Sampdoria ha lanciato pubblicamente la 'sfida' a Candreva ai microfoni di DAZN dopo il 3-3 contro l'Udinese dello scorso 3 ottobre.

E a giudicare dai numeri, il numero 87 sembra averla presa molto sul serio: dopo sole 9 partite, è già a -1 dal bottino di goal portato a casa al termine della passata stagione.

A 34 anni, Candreva ha ancora una gran voglia di essere un giocatore importante. Dopo la delusione per l'addio all'Inter, il classe 1987 ha saputo rimboccarsi le maniche e rialzarsi, dimostrando che l'età è solo un numero e che l'esperienza maturata durante il percorso può diventare un vantaggio da sfruttare per continuare a ricoprire il ruolo di tuttocampista ed essere ancora decisivo.