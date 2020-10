Addio River, Quintero riparte dalla Cina: giocherà a Shenzhen

L’ex centrocampista del Pescara, Quintero, ripartirà dalla Cina. Lascerà il River Plate per giocare nello Shenzhen Kaisa.

Quando nell’estate del 2013 il l’ha prelevato dal , per Juan Fernando Quintero sembravano potersi definitivamente spalancare le porte del grande calcio europeo. Considerato all’epoca uno dei centrocampisti di maggiore prospettiva, nonché uno dei nuovi gioielli della Nazionale colombiana, in realtà però è in Sudamerica che si è poi tolto le soddisfazioni maggiori.

Trasferitosi al River Plate, dopo due esperienze in prestito al ed all’Independiente Medellin, in ha vinto molto, compresa una Copa Libertadores.

Anche la sua avventura con i Millonarios è però giunta a conclusione e ad attenderlo ci sarà una nuova esperienza in un campionato per lui tutto nuovo: quello cinese.

Come riportato da ‘Olé’ infatti, è ormai fatta per il suo trasferimento allo Shenzhen Kaisa. Quintero in dovrà rispettare un periodo di quarantena di quattordici giorni, prima di poter apporre la firma che lo legherà al suo nuovo club.

L’operazione è di fatto definita e nelle casse del River finirà una cifra che si aggira sui 9 milioni di dollari, ma Quintero dovrà attendere il 2021 prima di poter scendere in campo, visto che la sessione di calciomercato in Cina si è chiusa lo scorso 30 settembre.