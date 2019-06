River Plate, eterna amicizia col Torino: maglia granata per ricordare Superga

Il River Plate ha presentato la maglia che indosserà per ricordare il settantesimo anniversario della tragedia di Superga e l'amicizia col Torino.

Settant'anni dopo il River Plate non dimentica e rende onore al Grande con una maglia celebrativa. Maglia che è stata svelata stamattina sui canali social del club argentino.

L'amicizia eterna tra le due società d'altronde nacque proprio settant'anni fa quando, poche settimane dopo la tragedia di Superga, il River Plate sbarcò in per un'amichevole in onore dei campioni granata.

Da allora il legame tra Torino e River Plate non si è mai spezzato, fino al tributo di oggi quando i Los Millonarios hanno presentato la maglia granata con il simbolo del toro all'interno del numero.

Quella dedicata al Torino dovrebbe essere la terza maglia del River Plate nella prossima stagione. Una maglia 'eterna', proprio come l'amicizia che lega le due società dal 4 maggio 1949.