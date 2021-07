Ritorno in Italia vicino per Niang: ha già detto sì al Venezia

Il futuro di M'Baye Niang potrebbe nuovamente parlare italiano: l'attaccante senegalese è in procinto di trasferirsi al Venezia.

Un'occasione per il riscatto dopo annate deludenti: è questo ciò che sogna M'Baye Niang, vecchia conoscenza del nostro calcio per le esperienze con le maglie di Milan e Torino. Serie A che potrebbe presto riabbracciarlo.

Non in una squadra in lotta per grandi obiettivi ma nell'ambizioso Venezia, neopromosso e con le idee chiare sul mercato in entrata, interamente incentrato su profili provenienti dall'estero.

La notizia del giorno, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è il gradimento di Niang nei confronti dei lagunari a cui ha già detto sì: resta da trovare la quadra definitiva tra il club veneto e il Rennes, che ha dato l'ok per una cessione in prestito con diritto di riscatto.

L'arrivo del senegalese sarebbe un colpo di spessore per il Venezia, col compito di rigenerare un ragazzo che negli ultimi anni non si è espresso al massimo delle sue potenzialità: la seconda parte della stagione 2020/21 l'ha trascorsa in Arabia Saudita all'Al-Ahli, senza mai andare a segno.