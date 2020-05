I risultati in Bundesliga: Haaland trascina il Borussia Dortmund, pari Lipsia

La Bundesliga riparte con gli anticipi della 26ª giornata: poker del Dortmund allo Schalke, frena il Lipsia, ok Hertha e Wolfsburg. Domani il Bayern.

Il calcio riparte, la riapre i battenti seppur senza pubblico. In si torna in campo per la 26ª giornata, con gli anticipi del sabato ad inaugurare il post-Coronavirus.

Il di Haaland - suo il primo goal del weekend - travolge lo Schalke 04: il norvegese, Guerreiro (doppietta) e Thorgan Hazard fanno felice Favre e mandano un segnale forte al , impegnato domenica contro l'Union Berlino.

Stecca il , che non va oltre il pari interno contro un capace di passare in vantaggio con Gulde ma poi raggiunto da Poulsen. Ripartenza col botto per l'Hertha, che ne fa 3 a domicilio all' , mentre il coglie i 3 punti al 91' contro l' . Senza reti -Paderborn.

Altre squadre

La 26ª giornata di Bundesliga proseguirà col match delle 18:30 tra e , domani in campo Bayern e Colonia-Magonza, lunedì chiude il programma -.

BUNDESLIGA, RISULTATI 26ª GIORNATA

AUGSBURG-WOLFSBURG 1-2 [43' Steffen (W), 54' Jedvaj (A), 91' Ginczek (W)]

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 4-0 [29' Haaland, 45' e 63' Guerreiro, 49' T. Hazard]

FORTUNA DUSSELDORF-PADERBORN 0-0

HOFFENHEIM-HERTHA BERLINO 0-3 [58' aut. Akpoguma, 60' Ibisevic, 74' Cunha]

LIPSIA-FRIBURGO 1-1 [34' Gulde (F), 77' Poulsen (L)]

EINTRACHT-BORUSSIA M'GLADBACH [ore 18:30]

COLONIA-MAGONZA [domenica ore 15:30]

UNION BERLINO-BAYERN [domenica ore 18]

WERDER-BREMA-BAYER LEVERKUSEN [lunedì ore 20:30]

CLASSIFICA BUNDESLIGA