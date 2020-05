Union Berlino-Bayern Monaco 0-2: i bavaresi tengono il passo in vetta

I bavaresi non tradiscono al ritorno in campo ed espugnano l'Alte Försterei con le reti di Lewandowski e Pavard: il Dortmund rimane 4 punti dietro.

La pressione del non impressiona né spaventa il . Alla prima in campo in dopo la lunga pausa, i bavaresi passano sul campo dell' Union Berlino con un solido 0-2. Segnano il solito Lewandowski e Pavard, gli stessi marcatori della gara d'andata, esattamente ogni 40 minuti. Due goal che permettono di violare l'Alte Försterei e salire a 58 punti, sempre a +4 sul Dortmund. Con 6 punti di vantaggio sul Gladbach e 7 sul .

La ruggine del mese lontano dai campi si fa sentire nei primi minuti, soprattutto in casa Bayern. L'Union, che sceglie i più dinamici Ujah e Prömel al posto di Andersson e Gentner, riesce ad avere un buon impatto sulla gara e dopo pochi minuti chiama Neuer al primo intervento del match.

A smuovere la squadra di Flick ci pensano le incursioni sulla corsia mancina di Alphonso Davies e i calci piazzati: sugli sviluppi di un corner segna Müller, ma è in fuorigioco sulla torre di Gnabry e Dankert annulla. La difesa berlinese riesce a reggere, ma solo fino al 40', quando Subotic scalcia Goretzka: il tedesco, preferito a Coman dal 1', si guadagna il rigore che il solito Lewandowski trasforma. Diventando il primo giocatore nei top campionati europei a toccare quota 40 goal in stagione.

Anche dopo l'intervallo il tema del match non cambia: la creatività di Müller e Gnabry porta pensieri dalle parti di Gikiewicz, anche se di grandi occasioni non se ne vedono. La condizione fisica cala naturalmente col passare dei minuti, visti i soli 10 giorni di allenamenti in gruppo. Ne risente soprattutto l'Union, mentre Gnabry continua a correre ovunque e creare pericoli, chiamando anche il portiere polacco degli 'Eisernen' al miracolo al 78'.

Due minuti dopo, comunque, il goal arriva: sugli sviluppi di un corner dalla destra, Benjamin Pavard svetta in mezzo a tre avversari e di testa mette la palla in rete. Dopo il goal c'è spazio solo per la girandola di cambi e poco altro. Vantaggio al sicuro, il Bayern porta a casa i tre punti e tiene la vetta.

IL TABELLINO

UNION BERLINO-BAYERN MONACO 0-2

MARCATORI: 40' rig. Lewandowski, 80' Pavard

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz; Schlotterbeck, Hübner, Subotic; Trimmel, Prömel (85' Kroos), Andrich (70' Gentner), Lenz; Ingvartsen (81' Mees), Ujah (70' Andersson), Bülter (85' Ryerson).

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Müller (89' Cuisance), Goretzka (71' Coman), Gnabry (85' Perisic); Lewandowski.

ARBITRO: Bastian Dankert

AMMONITI: Lenz, Davies, Schlotterbeck

ESPULSI: nessuno