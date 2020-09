Rischio rottura tra Acerbi e la Lazio: Inter e Napoli interessate

Le recenti esternazioni di Acerbi rischiano di incrinare definitivamente il rapporto con la Lazio: Inter e Napoli osservano con attenzione.

Un fulmine a ciel sereno, del tutto inaspettato. Il rapporto tra la e Francesco Acerbi rischia di compromettersi definitivamente nel giro di pochissimo tempo, qualche minuto per l'esattezza, quanto è servito per rilasciare una dichiarazione al veleno.

Il difensore si è così espresso ai microfoni della 'Rai' sul tema del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) con la società biancoceleste.

"Ho letto cose non vere, sia sulle cifre richieste che su quelle offerte. Le cose si fanno nelle sedi opportune e non sui giornali. Io credo di aver sempre portato rispetto per il club e mi aspetto di essere rispettato un minimo da loro, o che almeno si parli di certe cose nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio, se è questo il loro atteggiamento e se andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa".

Acerbi ha lamentato la fuoriuscita di notizie non vere sul suo conto, che lo avrebbero dipinto in maniera diversa da quella che è la realtà dei fatti. La scadenza a lungo termine non rappresenta un particolare problema per la Lazio, che potrebbe anche rinunciare al rinnovo, considerato che nel 2023 l'ex avrà 35 anni.

Altre squadre

Situazione comunque da tenere d'occhio, da monitorare nei minimi dettagli: secondo 'La Gazzetta dello Sport', sia che avrebbero manifestato il loro interesse, anche se parlare di trattativa avviata con la Lazio è completamente sbagliato.

Acerbi si sposerebbe alla perfezione con l'idea di gioco di Antonio Conte, amante della difesa a tre praticata anche dalla Lazio di Simone Inzaghi: un motivo in più per credere ad un prossimo tentativo dei nerazzurri.